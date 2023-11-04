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النصر يفوز على الصقور بخماسية نظيفة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 09:16 مساء
النصر يفوز على الصقور بخماسية نظيفة في «دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو مباراة مباراة النصر والصقور بالدوري الممتاز السبت 4 نوفمبر 2023
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حقق فريق النصر فوزا كبيرا على الصقور بخمسة أهداف من دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

النصر يرفع رصيده لأربع نقاط في «دورينا»
بهذا الفوز الكبير رفع النصر رصيده إلى أربع نقاط لسابق حصوله على نقطة التعادل مع الأخضر في الجولة الأولى من «دورينا»، بينما توقف رصيد الصقور عند نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع الهلال في الجولة الافتتاحية.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وانتهى بنتيجة التعادل السلبي، إلا أن الحال تغير تماما في الشوط الثاني بنجاح النصر في إيجاد الطريق إلى شباك الصقور فسجل الفريق خمسة أهداف بدأها المدافع صلاح فكرون في الدقيقة 54.

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واستمرت محاولات النصر لإحراز الهدف الثاني وهو ما تحقق بالفعل عندما تمكن البرازيلي مارسينيو من هز الشباك، تبعه المهاجم أحمد مكاري بتسجيل الهدف الثالث، ثم تمكن المحترف النيجيري أوروك من إحراز الهدف الرابع، قبل أن يختتم الطبال الخماسية.

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