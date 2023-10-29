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اتحاد الكرة الليبي يرحب بالحضور الجماهيري.. ويلقي بالمسؤولية التنظيمية على الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 02:47 مساء
اتحاد الكرة الليبي يرحب بالحضور الجماهيري.. ويلقي بالمسؤولية التنظيمية على الأمن
العلم الليبي في المدرجات خلال مواجهة سابقة، وفي الإطار الأيسر شعار اتحاد كرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا حول حضور الجمهور مباريات المسابقات الرسمية، قال فيه: «تابع الاتحاد الموسم الرياضي الجديد، وإدراكاً منا أن لعبة كرة القدم تلعب من أجل الجمهور، لأنه محور أساسي تدور حوله كرة القدم، فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، في اجتماعه قبل انطلاق مسابقة الموسم الرياضي 2023-2024، بإقامة مباريات مسابقات هذا الموسم بحضور الجمهور».

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وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الكرة: «تواصلنا وعقدنا عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختصة، لوضع الترتيبات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتنظيم عملية دخول الجمهور الملاعب كرة القدم، وفق الآلية التي تضعها هذه الجهات الأمنية المتخصصة. وقد وصلت هذه الترتيبات إلى مراحلها النهائية، إلا أنه فوجئنا بإدخال الجمهور الرياضي بعض الملاعب من بعض الجهات قبل إتمام الترتيبات الأمنية النهائية».

اتحاد كرة القدم الليبي يرحب بحضور الجمهور
وأكمل: «واستشعارا منا بأهمية أمن وسلامة اللاعبين والمسيرين ومسؤولي المباريات والجمهور، وأن تجرى مباريات المسابقة في إطار الأمن والسلامة الرياضية، فإننا لا نمانع في دخول الجمهور مدرجات الملاعب، لحضور المباريات ومساندة فرقها، وأن تتحمل الجهات الأمنية المختصة مسؤولياتها، حيث أناط لها القانون مسؤلية تأمين مثل هذه الأحداث، والاتحاد الليبي لكرة القدم هو جهة تنظيمية إشرافية على المسابقات، ولا علاقة له بأي إجراءات تتخذ بدخول الجمهور دون آلية وخطة أمنية واضحة المعالم للأندية والاتحاد، ومتفق عليها مسبقا مع كل الأطراف المعنية».

تطبيق اللوائح المنظمة حال الخروج عن النص
واختتم البيان: «في الوقت الذي نسمح فيه للجماهير الرياضية بحضور مباريات فرقها، فإننا سنطبق اللوائح المعمول بها على الأندية الرياضية التي يخرج جمهورها عن التشجيع الرياضي السليم، وسنضطر إلي حرمان جمهور أي فريق يخرج عن الروح الرياضية والتنافس الرياضي الشريف».

بيان اتحاد كرة القدم الليبي، 29 أكتوبر 2023. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
بيان اتحاد كرة القدم الليبي، 29 أكتوبر 2023. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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