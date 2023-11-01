توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتوقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بعد انتهاء الجولة الثالثة والتي ستنطلق الثلاثاء المقبل، وذلك لإفساح المجال أمام استحقاقات المنتخب الوطني الأول المشارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل 2026 المقرر إقامته بتنظيم مشترك في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

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المنتخب الوطني سيتجه إلى إسواتيني للقاء منتخبها في الثالث عشر من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى، وسيلتقي في الجولة الثانية مع المنتخب الكاميروني في الثامن عشر من نفس الشهر.

المنتخب الوطني أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة وتضم: الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.