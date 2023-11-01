  • Alwasat News
Atwasat

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:46 مساء
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
صراع بين اللاعبين خلال مباراة الملعب الليبي والاتحاد المصراتي بالدوري الليبي الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

اقتنص فريق الملعب الليبي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد بفوزه على فريق الاتحاد المصراتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

شوط سريع ونتيجة سلبية
انتهى الشوط الأول سلبيًا على الرغم من أن إيقاع المباراة كان سريعًا وشهد عددًا من المحاولات الهجومية بينها فرصة خطيرة لصالح الملعب الليبي، كما تحصل فريق الاتحاد المصراتي على عدة ركلات ركينة لم يستفد منها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 65 حين استطاع المحترف التنزاني آدم سالامبا تسجيل هدف الفوز لصالح الملعب الليبي من ضربة رأسية متقنة.

وكاد الملعب الليبي يضيف الهدف الثاني من فرصة تحصَّل عليها قبل نهاية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة تحصل الملعب الليبي على أول ثلاث نقاط في ثاني مباراة له في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، أما الاتحاد المصراتي فقد توقف رصيده عند ثلاث نقاط .

فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

وتُجرى غدًا الخميس، ثلاث مباريات في الثالثة والنصف عصرًا، فيلعب الأولمبي مع الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية، والسويحلي مع أساريا على ملعب الشموع، والاتحاد يواجه الخمس على ملعب الجميل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا

«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا
كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة

كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)

دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت

طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء
شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر
25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه

عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه
شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر

شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما (صور)
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما (صور)
عبدالوهاب زوبي يترأس لجنة إعداد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 16 عاما
عبدالوهاب زوبي يترأس لجنة إعداد بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود الجماهير ضروري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
المزيد
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في ......
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس ......
منتخب ليبيا يغادر كأس العالم لكرة القدم المصغرة بخسارة ثالثة أمام البرتغال
منتخب ليبيا يغادر كأس العالم لكرة القدم المصغرة بخسارة ثالثة......
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود الجماهير ضروري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بداية الدوري.. ووجود ......
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء
النصر والشباب في نهائي كأس السلة تحت 20 عاما.. الأربعاء...
المزيد