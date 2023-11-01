الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اقتنص فريق الملعب الليبي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد بفوزه على فريق الاتحاد المصراتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الأربعاء في افتتاح منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

شوط سريع ونتيجة سلبية

انتهى الشوط الأول سلبيًا على الرغم من أن إيقاع المباراة كان سريعًا وشهد عددًا من المحاولات الهجومية بينها فرصة خطيرة لصالح الملعب الليبي، كما تحصل فريق الاتحاد المصراتي على عدة ركلات ركينة لم يستفد منها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 65 حين استطاع المحترف التنزاني آدم سالامبا تسجيل هدف الفوز لصالح الملعب الليبي من ضربة رأسية متقنة.

وكاد الملعب الليبي يضيف الهدف الثاني من فرصة تحصَّل عليها قبل نهاية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة تحصل الملعب الليبي على أول ثلاث نقاط في ثاني مباراة له في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، أما الاتحاد المصراتي فقد توقف رصيده عند ثلاث نقاط .

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وتُجرى غدًا الخميس، ثلاث مباريات في الثالثة والنصف عصرًا، فيلعب الأولمبي مع الأهلي طرابلس على ملعب الزاوية، والسويحلي مع أساريا على ملعب الشموع، والاتحاد يواجه الخمس على ملعب الجميل.