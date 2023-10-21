5 ميداليات لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب الوطني للشباب مشاركته في البطولة العربية للملاكمة التي اختتمت اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة بإحراز خمس ميداليات.

فضية و4 برونزيات لأبطال ليبيا في الملاكمة

جاءت ميداليات المنتخب الوطني للملاكمة عن طريق خالد الجلالي الذي فاز بالميدالية الفضية، وسراج الجهاني الذي أحرز الميدالية البرونزية، وفقًا لحساب الاتحاد الليبي للملاكمة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

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كما نال ملاكم المنتخب الوطني عبدالعزيز السيمو الميدالية البرونزية، وحصل الملاكم معاذ الخمري على الميدالية البرونزية، بجانب برونزية أخرى للملاكم عبدالرحمن العجيلي.