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خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 19 أكتوبر 2023, 11:44 صباحا
خسارتان جديدتان لليبيا في البطولة العربية لشباب الملاكمة
المنتخب الليبي للملاكمة (فيسبوك)
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واصل ملاكمو المنتخب الوطني فقدان نزالاتهم في البطولة العربية السادسة لشباب الملاكمة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

يومان من دون انتصارات للملاكمة الليبية
شهد اليوم الأول من البطولة العربية لشباب الملاكمة فقدان يزيد الحويج مباراته أمام اليمنى شعبان صالح في وزن 54 كيلوغراما، وفى وزن 75 كيلوغراما فقد عبدالرحمن العبيدي نزاله أمام المغربي يوسف الطوسي.

ولم يختلف الحال خلال النزالات التي أقيمت أمس الأربعاء، فقد توالى فقدان النزالات لملاكمي ليبيا؛ ففي وزن 60 كيلوغراما فقد عبدالرحمن العجيلي نزاله أمام المصري أحمد محمد، وفي وزن 63.5 كيلوغرام فقد محمد العلوى مباراته أمام المصري عبدالرحمن محمد.

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وحصل المشاركون في البطولة العربية لشباب الملاكمة، اليوم الخميس، على راحة من المباريات على أن تستأنف النزالات غدا بإقامة 16 مباراة من بينها نزالان لملاكمي ليبيا، أحدهما في وزن 51 كيلوغراما وسيخوضه عبدالعزيز السميو في مواجهة المصري يوسف السيد، وفي وزن 67 كيلوغراما سيلعب معاذ الخمري أمام المصري خالد نصر.

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