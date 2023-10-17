7 نزالات في افتتاح الملاكمة العربية للأواسط.. وميدالية مضمونة لليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، البطولة العربية السادسة للملاكمة في فئة الأواسط، بمشاركة ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية واليمن وسورية. وفي برنامجها اليوم تجرى سبع مباريات:

- وزن 48 كغم

غيث عارف من اليمن ينازل السعودي إبراهيم خليل.

- وزن 51 كغم

محمد عرعر من السعودية ينازل الجزائري محمد القاضي.

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- وزن 54 كغم

يزن الحويج من ليبيا ينازل شعبان صالح من اليمن، وأسامة الحرنازي من المغرب ينازل المصري محمد عاطف، وفواز ناصر من السعودية يتبارى مع محمد جاب الله من تونس.

- وزن 75 كغم

الليبي عبدالرحمن العبيدي ينازل المغربي يوسف الطوسي.

وتعد أكثر الفرق استعدادا مصر والجزائر وتونس، بينما يشارك المغرب بالصف الثاني، وليبيا تشارك بثمانية ملاكمين، وسورية بملاكم واحد، وفلسطين اعتذرت عن عدم المشاركة.

وضمّن ملاكم ليبيا سراج الجهاني ميدالية في 82 كغم، لاقتصار المشاركة في هذا الوزن على ثلاثة ملاكمين.