العجيلي يفقد نزاله في البطولة العربية لشباب الملاكمة ومرعي ينافس على الذهبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد الملاكم عبدالرحمن العجيلي نزاله أمام الملاكم المصري أحمد محمد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات وزن 60 كيلوغرامًا في البطولة العربية لشباب الملاكمة التي تستضيفها مصر حاليًا على ملاعب المركز الأولمبي بالقاهرة.

خسائر مبكرة في البطولة العربية لشباب الملاكمة

وانطلقت البطولة العربية لشباب الملاكمة أمس الثلاثاء، وفي اليوم الأول من البطولة فقد الملاكم الليبي يزيد الحويج مباراته أمام اليمني شعبان صالح في وزن 54 كيلوغرامًا، وفي وزن 75 كيلوغرامًا فقد الملاكم الليبي عبدالرحمن العبيدي نزاله أمام المغربي يوسف الطوسني.

ومن المنتظر أن يلعب الملاكم الليبي محمد العلوي مساء اليوم أمام نظيره المصري ضمن منافسات وزن 63.5 كيلوغرام.

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وتأهل ملاكم ليبيا خالد مرعى عن طريق القرعة مباشرة إلى المباراة النهائية ليواجه في مباراة التتويج بذهبية البطولة العربية لشباب الملاكمة في وزن 71 كيلوغرامًا مع الفائز من مباراة اليوم التي ستجمع الجزائري عبدالرحيم كرشود مع المصري طارق عبدالفتاح.