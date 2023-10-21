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مصطفى فرج يقتنص فضية كأس الاتحاد المصري للرماية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 08:01 مساء
مصطفى فرج يقتنص فضية كأس الاتحاد المصري للرماية
الرامي مصطفى فرج عقب تتويجه بالميدالية الفضية لبطولة كأس الاتحاد المصري للرماية السبت 21 أكتوبر 2023 (حساب الاتحاد الييبي الرماية على فيسبوك)
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تمكن البطل الليبي مصطفى فرج لاعب نادي الصيد بالدقي من اقتناص المركز الثاني والميدالية الفضية في رماية الإسكيت ببطولة كأس الاتحاد المصري للرماية التي اختتمت اليوم السبت بالقاهرة.

مصطفى فرج يفقد الذهبية بفارق ضئيل
وتمكن مصطفى فرج من الفوز بالمركز الثاني في رماية الإسكيت بعدما أصاب 52 طبقًا، بفارق ضئيل للغاية عن صاحب المركز الأول المصري سركيس كريكور لاعب نادي الصيد بالدقي الذي أصاب 54 طبقًا وحصل على الميدالية الذهبية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب المصري هشام عدنان لاعب المؤسسة الرياضية العسكرية الذي أصاب 42 طبقًا، وفقًا لحساب الاتحاد الليبي للرماية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

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تعد الميدالية الفضية التي أحرزها الرامي مصطفى فرج هي الثانية التي يحصل عليها خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما تمكن في الرابع من أكتوبر من اقتناص الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للرماية تخصص الإسكيت بعد الراميين المصريين عزمي محيلبة وعمر هشام.

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