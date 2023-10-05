الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المدرب الصربي ميلوتين سيريدوفيتش الشهير بـ«ميشو»، العاصمة طرابلس، تمهيدًا لتولي تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

ونشرت قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الخميس، مشاهد من وصول المدرب الصربي، الذي سبق أن قاد تدريب فريق الزمالك المصري قبل إقالته في 2019.

مسيرة الصربي «ميشو»

بدأ «ميشو» (53 عامًا) مسيرته التدريبية في صربيا، قبل الانتقال إلى أفريقيا عام 2001، لتدريب فريق ناكيفوبو فيلا الأوغندي، وتوج معه بالدوري 3 مواسم متتالية.

وانتقل المدرب الصربي إلى نادي سانت جورج؛ حيث حصد في إثيوبيا لقب مدرب العام 5 مرات، ثم عاد لتدريب ناكيفوبو فيلا، وبعده الهلال السوداني الذي حصل معه على بطولة الدوري السوداني 2010 والكأس 2011، وصل لنصف نهائي الكونفدرالية في العام الأول ودوري الأبطال في العام الثاني، بحسب موقع «كورة».

وقاد «ميشو» منتخبي رواندا وأوغندا، وتأهل مع الأخير إلى المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017.

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وفي آخر مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم بهدف لمثله مع منتخب غينيا الاستوائية.

واستهل «فرسان المتوسط» مسيرته ضمن تصفيات «كان» بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيز، ثم تولى مهمة تدريب الفريق في آخر جولتين المدرب الوطني حمدي بطاو، قبل تكليف المدرب الوطني سالم الجلالي بتولي المهمة في آخر مباراة.