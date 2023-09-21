المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليصبح في المركز 126 في تصنيف شهر سبتمبر بدلا من المركز 127 الذي كان يشغله في التصنيف السابق

تحسن نقاط المنتخب الليبي

ووفقا للتصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس، فإن المنتخب الليبي حصد 1133.60 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز 125 في التصنيف، كما تقدم منتخب «فرسان المتوسط» بفارق ست نقاط عن منتخب أفريقيا الوسطى صاحب المركز 127.

وخاض المنتخب الليبي خلال شهر سبتمبر مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، وتعادل عل أرضه مع غينيا الاستوائية بهدف لمثله، لينهي التصفيات في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

يذكر أن أفضل تصنيف للمنتخب الليبي كان وصوله إلى المركز السادس والثلاثين على مستوى العالم، بينما كان أسوأ تصنيف هو حلوله في المركز 187 بين منتخبات العالم وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الأرجنتين في صدارة تصنيف «فيفا»

من جانبه، حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، متقدماً على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني ومنتخب البرازيل صاحب المركز الثالث.

وبقيت إنجلترا في المركز الرابع وبلجيكا في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.

وكان الاستثناء الوحيد في قائمة المنتخبات العشرة الأولى بتصنيف «فيفا»، هو تقدم منتخب البرتغال للمركز الثامن وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز التاسع، في الوقت الذي استمر فيه المنتخب الإسباني في المركز العاشر.

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وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي والأول على مستوى قارة أفريقيا، وحل منتخب السنغال في المركز العشرين عالمياً والثاني أفريقياً، ومنتخب تونس في المركز التاسع والعشرين عالمياً ومنتخب الجزائر في المركز الرابع والثلاثين عالمياً والرابع أفريقياً، ومنتخب مصر في المركز الخامس والثلاثين عالمياً والخامس أفريقياً.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس وقطر في المركز السادس والعراق في المركز السابع والإمارات في المركز الثامن.