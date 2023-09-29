محمد خواجة يمثل ليبيا فى المنتدى الدولى للرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجه رئيس لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الليبية محمد عاشور خواجة إلى سويسرا، اليوم الجمعة، للمشاركة فى المنتدى الدولى الحادى عشر للرياضيين الذى سيقام في مركز التكنولوجيا بسويسرا في الأول والثانى من أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 من ممثلى الرياضيين من جميع دول العالم.

مناقشة أدوار ممثلي الرياضيين

يعد المنتدى فرصة لممثلي الرياضيين الدوليين للاجتماع ومناقشة الموضوعات المتعلقه بأدوارهم مباشرة.

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ويتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات، من بينها مكافحة المنشطات، ومناقشة إستراتيجية عمل لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في حلقات نقاش وورش عمل، وجولة في المتحف الأولمبى بسويسرا.