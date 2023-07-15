وفد الأولمبية الليبية يجتمع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك وفد من اللجنة الأولمبية الليبية في اجتماع رؤساء الوفود للبلدان المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام العام المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، مع ممثلين للجنة المنظمة للأولمبياد.

يترأس الوفد الليبي في هذا الاجتماع الذي انطلق، أمس الجمعة، ويتواصل اليوم أيضا في باريس، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، والمدير الإداري للوفد الليبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 لؤي الجطيلي.

أمور مهمة تناولها الاجتماع

تناولت الاجتماعات التعريف بالإجراءات الخاصة بالتسجيل للوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وطرق الحصول على التأشيرات لدخول فرنسا، وأيضا التعريف بالمسابقات والمواعيد وطرق التواجد في القرية الأولمبية، وعددا من الأمور التنظيمية التي تسهل عملية تواجد الوفد في هذه الالعاب .

كما جرى اعتماد الأعلام والأناشيد الوطنية للبلدان المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ومن بينها ليبيا .

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يذكر أن موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس ستقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024 .

وتصادف دورة الألعاب الأولمبية ذكرى مرور قرن كامل على إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 1924، وهي آخر مرة استضافت فيها العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.