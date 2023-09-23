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مدير منتخب الشباب لـ«بوابة الوسط»: أطالب كل نادٍ بالتبرع بنصف مليون دينار لدارنس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 23 سبتمبر 2023, 02:35 مساء
مدير منتخب الشباب لـ«بوابة الوسط»: أطالب كل نادٍ بالتبرع بنصف مليون دينار لدارنس
مدير المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للشباب، عبدالسلام الكوت. (أرشيفية : الإنترنت)
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دعا مدير المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم للشباب لاعب الأهلي طرابلس السابق، عبدالسلام الكوت، أندية الدوري الممتاز إلى تقديم مبلغ كبير، لمساعدة نادي دارنس في محنته الحالية، بعد العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد، وتحديدا مدينة درنة.

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وقال الكوت، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «لو أن كل نادٍ قدم نصف مليون دينار سيحصل دارنس على مبلغ جيد».

وأضاف: «كذلك خصم جزء من عقود اللاعبين في إطار المسؤولية التضامنية». كما طالب وزارة الرياضة واتحاد الكرة بتغطية مصاريف النادي بعد هذه الكارثة الكبيرة، مؤكدا أن هذا أقل شيء يقدم لنادي بحجم دارنس، قدم للرياضة الليبية الكثير.

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