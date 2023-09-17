أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبر عدد من الرياضيين القدامى من الأسماء المعروفة في الكرة الليبية عن تعاطفهم ومتابعتهم وحزنهم على ما جرى في مدينة درنة، وذلك عبر منشورات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة

كتب حارس مرمى المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق ومدرب الحراس المعروف جمال الوخي، يقول بشكل مختصر «موت دون بكاء، وجثث بلا قبور، ومدينة تغادر أرضها».

أما نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم المعداني فكتب يقول: «ليبيا كلها معكم، والمصاب واحد، وقلوبنا تبكي».

وأخيرا لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم أبوبكر بن إبراهيم حذر، في منشور له، من بعض الناس الذين يستغلون الأزمة، ويبحثون عن الدعاية الإعلامية، مؤكدا أن العمل يجب أن يكون خالصا لله.