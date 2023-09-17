  • Alwasat News
Atwasat

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 17 سبتمبر 2023, 12:40 مساء
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
المعداني يتوسط الوخي (يمين) وبن إبراهيم (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

عبر عدد من الرياضيين القدامى من الأسماء المعروفة في الكرة الليبية عن تعاطفهم ومتابعتهم وحزنهم على ما جرى في مدينة درنة، وذلك عبر منشورات على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة

كتب حارس مرمى المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق ومدرب الحراس المعروف جمال الوخي، يقول بشكل مختصر «موت دون بكاء، وجثث بلا قبور، ومدينة تغادر أرضها».

أما نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم المعداني فكتب يقول: «ليبيا كلها معكم، والمصاب واحد، وقلوبنا تبكي».

وأخيرا لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم أبوبكر بن إبراهيم حذر، في منشور له، من بعض الناس الذين يستغلون الأزمة، ويبحثون عن الدعاية الإعلامية، مؤكدا أن العمل يجب أن يكون خالصا لله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فزعة الشباب وفراق الأهل والأحباب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فزعة الشباب وفراق الأهل ...
تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس
تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ...
احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم «غير مبهجة» بسبب «دانيال»
احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم «غير مبهجة» بسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» ......
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا ......
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
المزيد
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم...
جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة
جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: ......
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه ......
احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم «غير مبهجة» بسبب «دانيال»
احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم «غير مبهجة» بسبب ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
المزيد