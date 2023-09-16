جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دعا رئيس جمعية الوفاء لقدامى الرياضين صلاح العربي الوسط الرياضي الليبي للتبرع بالدم لمساعدة ضحايا عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد وتحديدًا مدينة درنة في الحملة التي انطلقت، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الأولمبية.

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وقال العربي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن هذه الخطوة من ضمن خطوات جمعية الوفاء للمساهمة والتخفيف من آثار الكارثة التي أحزنت الشعب الليبي كله، وفيه تجسيد لوحدة الوطن والتضامن بين كل مكوناته».

وعبّرت عدة جهات دولية وإقليمية على طريقتها الخاصة عن تضامنها مع مصاب ليبيا الجلل؛ حيث نشر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان رسالة تعزية ومواساة على مواقع التواصل لأسر الضحايا.

أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا

وأسفرت عاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل المئات، فضلًا عن آلاف المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول، الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

العربي خلال حملة التبرع بالدم من جانب جمعية الوفاء لقدامى الرياضين، 15 سبتمبر 2023. (فيسبوك)