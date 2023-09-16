  • Alwasat News
Atwasat

جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 16 سبتمبر 2023, 11:03 مساء
جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة
العربي يتوسط حملة التبرع بالدم من جانب جمعية الوفاء لقدامى الرياضين، 15 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
alwasat radio

دعا رئيس جمعية الوفاء لقدامى الرياضين صلاح العربي الوسط الرياضي الليبي للتبرع بالدم لمساعدة ضحايا عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد وتحديدًا مدينة درنة في الحملة التي انطلقت، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الأولمبية.

- الأهلي بنغازي والهلال يطلبان تأجيل مواجهتيهما في أفريقيا بسبب «دانيال»

وقال العربي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «إن هذه الخطوة من ضمن خطوات جمعية الوفاء للمساهمة والتخفيف من آثار الكارثة التي أحزنت الشعب الليبي كله، وفيه تجسيد لوحدة الوطن والتضامن بين كل مكوناته».

وعبّرت عدة جهات دولية وإقليمية على طريقتها الخاصة عن تضامنها مع مصاب ليبيا الجلل؛ حيث نشر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان رسالة تعزية ومواساة على مواقع التواصل لأسر الضحايا.

أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا
وأسفرت عاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة وحدها عن مقتل المئات، فضلًا عن آلاف المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول، الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

العربي خلال حملة التبرع بالدم من جانب جمعية الوفاء لقدامى الرياضين، 15 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
العربي خلال حملة التبرع بالدم من جانب جمعية الوفاء لقدامى الرياضين، 15 سبتمبر 2023. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي بنغازي والهلال يطلبان تأجيل مواجهتيهما في أفريقيا بسبب «دانيال»
الأهلي بنغازي والهلال يطلبان تأجيل مواجهتيهما في أفريقيا بسبب ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فزعة الشباب وفراق الأهل والأحباب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فزعة الشباب وفراق الأهل ...
تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس
تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» ......
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا ......
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية ......
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في القاهرة
ابتعاد فطيس والحصادي عن منصات تتويج بطولة أفريقيا للشطرنج في......
المزيد
جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: نحاول تخفيف آثار الكارثة
جمعية الوفاء تتفاعل مع «دانيال».. والعربي لـ«بوابة الوسط»: ......
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه ......
احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم «غير مبهجة» بسبب «دانيال»
احتفالية سبعينية المنتخب الليبي لكرة القدم «غير مبهجة» بسبب ......
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ......
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس ......
المزيد