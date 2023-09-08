ليبيا تشارك في الدورة المتوسطية للألعاب الشاطئية للمرة الثالثة على التوالي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تشارك ليبيا للمرة الثالثة على التوالي، في الدورة المتوسطية للألعاب الشاطئية التي ستنطلق، غدا السبت، في مدينة هيراكليون باليونان.

المشاركة في 4 العاب

تأتي المشاركة الليبية في الدورة بأربع ألعاب رياضية: التجديف والسباحة في المياه المفتوحة والسباحة بالزعانف والكاراتيه.

وينتظر أن يشارك في هذه الدورة المتوسطية الشاطئية أكثر من 1500 رياضي، يمثلون 26 بلدا من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيتنافسون في 13 لعبة رياضية.

أقيمت الدورة الأولى للألعاب المتوسطية الشاطئية في مدينة بيسكارا الإيطالية العام 2015، وشاركت ليبيا فيها وقتها بسبع ألعاب رياضية، بينما نظمت الدورة الثانية في مدينة باتراس اليونانية العام 2019، وشاركت ليبيا فيها بلعبتين رياضيتين.

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وتمتلك ليبيا قلادة برونزية واحدة خلال مشاركتها في الألعاب السابقة، كانت عن طريق منتخب كرة القدم الشاطئية في بيسكارا الإيطالية.