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الكوافي رئيسا للجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 07 سبتمبر 2023, 12:55 مساء
الكوافي رئيسا للجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية
شعار الاتحاد الليبي للرماية (فيسبوك)
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أصدر رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش قرارا بتشكيل لجنة فنية للعبة الرماية بالمنطقة الشرقية برئاسة عادل عبدالهادي الكوافي.

تشكيل اللجنة الفنية للرماية
وينص القرار على أن اللجنة الفنية لرياضة الرماية بالمنطقة الشرقية تضم في عضويتها عادل عبدالحميد العوامي، وعبدالرؤوف خميس العوامي، وأسامة مفتاح سعيد، وخالد خليل صميدة، وأكرم الجالي.

وستتولى اللجنة الفنية للرماية التعريف بلعبة الرماية والمساهمة في نشرها، كما أن لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.

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وكلف قرار رئيس الاتحاد الليبي للرماية، رئيس اللجنة بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لتوزيع المهام فيما بينهم وتكليف أمين عام للجنة.
 

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