محمد بن دله يحرز المركز 101 في بطولة العالم للرماية بالمسدس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بأذربيجان مسابقة الرماية بالمسدس فردي لمسافة عشرة أمتار التي جرت ضمن بطولة العالم للرماية في نسختها الثالثة والخمسين بمشاركة 126 راميًا.

بن دله يحقق ثالث أفضل نتيجة للرماة العرب

وفي ختام منافسات الرماية بالمسدس، حقق الرامي الليبي محمد بن دله المركز 101 برصيد 562 نقطة، وهي ثالث أفضل نتيجة للرماة العرب في بطولة العالم للرماية؛ حيث جاء الرامي العراقي فخري زيد في المركز الخامس والأربعين عالميًا برصيد 575 نقطة، يليه الرامي المصري عبدالفتاح عمر في المركز الرابع والتسعين، فيما جاء الرامي الليبي عبدالسميع إبراهيم في المركز 115 عالميًا برصيد 553 نقطة.

- ليبيا تشارك في منافسات بطولة العالم للرماية

- المنتخب الوطني للرماية يشارك في بطولة العالم بأذربيجان

وتوج الرامي الصيني زانغ بالميدالية الذهبية بعدما حقق رصيدًا قدره 587 نقطة، وذهبت الفضية للألماني التروين برصيد 586 نقطة، وتوج السويسري سولاري بالميدالية البرونزية برصيد 585 نقطة.