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التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة ليبيا وغينيا الإستوائية بتصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 09:58 مساء
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة ليبيا وغينيا الإستوائية بتصفيات أمم أفريقيا
لقطة مثبتة من فيديو لمباراة غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (الإنترنت)
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انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الإستوائية في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بالتعادل السلبي.

فرصة هدف مبكر للمنتخب الوطني
بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية بسبب الحرص المبالغ فيه من جانب الفريقين على عدم خسارة آخر مباراة في التصفيات، فلم يقم أي منهما بجهود حقيقية ومنظمة للوصول إلى مرمى المنافس، وبالتالي غابت الخطورة تماما، وإن حضرت الحيوية والحماس بسبب توافر عنصر الشباب في صفوف المنتخب الوطني.

في الدقيقة 13 لاحت أول فرصة للمنتخب الوطني إلا أن عبدالميسر أضاع الكرة وهو على مسافة أمتار من الشباك، لتضيع فرصة هدف مبكر لصالح «فرسان المتوسط».

في الدقيقة 21 يخرج صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني لإبعاد الخطورة عن مرماه من كرة عرضية.

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بعدها بخمس دقائق لاحت فرصة تهديف أخرى للمنتخب الوطني إلا أن فهد المسماري لم يحسن استغلال التمريرة التي تلقاها على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة ضعيفة في يد الحارس خيسوس أونو.

بعد تلك المحاولات هدأ إيقاع اللعب تماما ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد باستثناء اجتهادات فردية لم تسفر عن خطورة حقيقية على مرمى غينيا الإستوائية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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