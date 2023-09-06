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شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 02:26 مساء
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
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حرصت «بوابة الوسط» على التواجد في التدريب الأخير للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم خلال الاستعداد لمواجهة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، أمام غينيا الاستوائية في ختام التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023» بساحل العاج المقرر إقامتها في يناير المقبل.

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وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني سالم الجلالي بتولى المهمة بشكل موقت، بهدف استئناف الفريق الوطني تحضيراته، استعدادًا للمباراة التي ستقام على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، على أن يواصل مسؤولو اتحاد الكرة رحلة البحث عن المدرب الجديد.

24 لاعبًا في قائمة «فرسان المتوسط» الجديدة
اختار سالم الجلالي قائمة جديدة شابة تضم 24 لاعبًا من بينهم محترفان: الطاهر بن عامر المحترف بالدفاع الحسني الجديدي المغربي وفهد المسماري المحترف في فريق سوسيشكا المونتينغري. كما ضمت القائمة كلًا من: محمد عياد وأيمن التيهار وأصيل المقصبي في حراسة المرمى وعلي يوسف وأسامة الصريط وحمزة المقصبي وفاضل سلامة ومؤيد جدور ومحمود الشلوي وزياد العلواني وطه خليل وعبدالسلام مصطفى ومالك الأندلسي وفرج غيضان وحسين طقطق وسند بن علي ونورالدين القليب وعبدالميسر أبوشيبة وعمر الخوجة وصبحي الضاوي وأسامة أبو جليدة وأسامة الشريمي.

سالم الجلالي ثالث مدرب بعد بداية فرنسية ونهاية مع بطاو
استهل «فرسان المتوسط» مسيرته ضمن تصفيات «كان» بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيز، ثم تولى مهمة تدريب الفريق في آخر جولتين المدرب الوطني حمدي بطاو. ويعد سالم الجلالي ثالث مدرب يتولى مهمة قيادة الفريق ضمن تصفيات «كان» التي فقد خلالها الفريق حظوظه في التأهل لنهائياتها ضمن مجموعته التي تصدرها وتأهل منها غينيا الاستوائية وتونس، بينما يحل منتخب بوتسوانا ثالثًا، ويأتي المنتخب الليبي في آخر لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم قبل مواجهة غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا على ملعب بنينا، 5 سبتمبر 2023. (خاص - بوابة الوسط)
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