الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التاسعة من مساء اليوم بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي مع منتخب غينيا الاستوائية في ختام مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار 2024.

حكام مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

يدير المباراة طاقم تحكيم من تشاد يقوده الحكم محمد الحاج، ويساعده مواطناه يحيى عيسى وعيسى بوغوله، فيما سيكون الحكم الرابع الفريد بوصاري، ومامون نصر مراقبًا للمباراة، فيما سيقوم المالي إبراهيم هدرا بمراقبة الحكام.

تعد المباراة بالنسبة للمنتخب الليبي «تحصيل حاصل»، ونتيجة هذه المباراة لا تخدم «فرسان المتوسط» لأنه خارج حسابات التأهل إلى نهائيات كوت ديفوار 2024.

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وقد تأهل عن المجموعة العاشرة منتخب غينيا الاستوائية برصيد 12 نقطة، والمنتخب التونسي ثانيًا برصيد عشر نقاط، فيما يقف منتخبا بوتسوانا وليبيا خارج حسابات التأهل بعدما حصد منتخب بوتسوانا أربع نقاط، كما يقبع منتخب ليبيا في آخر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.

وسيقوم اتحاد كرة القدم بتعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة التي تنتظره خلالها العديد من الارتباطات الدولية التي يأتي على رأسها خوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.