اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم منتخب غينيا الإستوائية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن ختام التصفيات القارية عن المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023» بساحل العاج المقرر إقامتها في يناير المقبل.

في الوقت نفسه، أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» أن مباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الإستوائية ستقام دون حضور الجماهير.

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يتصدر المجموعة العاشرة قبل المباراة الختامية منتخب غينيا الإستوائية برصيد 12 نقطة، يليه منتخب تونس برصيد 10 نقاط، ليضمنا سويًا الصعود والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة، بينما يحل منتخب بوتسوانا ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الليبي في آخر لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني سالم الجلالي بتولى المهمة بشكل موقت، بهدف استئناف الفريق الوطني تحضيراته، استعدادًا للمباراة التي ستقام على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، على أن يواصل مسؤولو اتحاد الكرة رحلة البحث عن المدرب الجديد.

24 لاعبًا في قائمة «فرسان المتوسط» الجديدة

اختار سالم الجلالي قائمة جديدة شابة تضم 24 لاعبًا من بينهم محترفان: الطاهر بن عامر المحترف بالدفاع الحسني الجديدي المغربي وفهد المسماري المحترف في فريق سوسيشكا المونتينغري. كما ضمت القائمة كلًا من: محمد عياد وأيمن التيهار وأصيل المقصبي في حراسة المرمى وعلي يوسف وأسامة الصريط وحمزة المقصبي وفاضل سلامة ومؤيد جدور ومحمود الشلوي وزياد العلواني وطه خليل وعبدالسلام مصطفى ومالك الأندلسي وفرج غيضان وحسين طقطق وسند بن علي ونورالدين القليب وعبدالميسر أبوشيبة وعمر الخوجة وصبحي الضاوي وأسامة أبو جليدة وأسامة الشريمي.