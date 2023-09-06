  • Alwasat News
Atwasat

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 02:26 مساء
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
تنويه لمباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الإستوائية المقررة على ملعب بنينا ببنغازي. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
alwasat radio

يستقبل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم منتخب غينيا الإستوائية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن ختام التصفيات القارية عن المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023» بساحل العاج المقرر إقامتها في يناير المقبل.

في الوقت نفسه، أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك» أن مباراة المنتخب الليبي أمام غينيا الإستوائية ستقام دون حضور الجماهير.

- منتخب ليبيا جاهز لمواجهة بوتسوانا وسط انتظار هدية تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا
- منتخب «الفرسان» يتمسك بالأمل الضعيف في تصفيات أفريقيا أمام بوتسوانا

يتصدر المجموعة العاشرة قبل المباراة الختامية منتخب غينيا الإستوائية برصيد 12 نقطة، يليه منتخب تونس برصيد 10 نقاط، ليضمنا سويًا الصعود والتأهل لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة، بينما يحل منتخب بوتسوانا ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الليبي في آخر لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تكليف المدرب الوطني سالم الجلالي بتولى المهمة بشكل موقت، بهدف استئناف الفريق الوطني تحضيراته، استعدادًا للمباراة التي ستقام على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، على أن يواصل مسؤولو اتحاد الكرة رحلة البحث عن المدرب الجديد.

24 لاعبًا في قائمة «فرسان المتوسط» الجديدة
اختار سالم الجلالي قائمة جديدة شابة تضم 24 لاعبًا من بينهم محترفان: الطاهر بن عامر المحترف بالدفاع الحسني الجديدي المغربي وفهد المسماري المحترف في فريق سوسيشكا المونتينغري. كما ضمت القائمة كلًا من: محمد عياد وأيمن التيهار وأصيل المقصبي في حراسة المرمى وعلي يوسف وأسامة الصريط وحمزة المقصبي وفاضل سلامة ومؤيد جدور ومحمود الشلوي وزياد العلواني وطه خليل وعبدالسلام مصطفى ومالك الأندلسي وفرج غيضان وحسين طقطق وسند بن علي ونورالدين القليب وعبدالميسر أبوشيبة وعمر الخوجة وصبحي الضاوي وأسامة أبو جليدة وأسامة الشريمي.

سالم الجلالي ثالث مدرب بعد بداية فرنسية ونهاية مع بطاو
استهل «فرسان المتوسط» مسيرته ضمن تصفيات «كان» بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيز، ثم تولى مهمة تدريب الفريق في آخر جولتين المدرب الوطني حمدي بطاو. ويعد سالم الجلالي ثالث مدرب يتولى مهمة قيادة الفريق ضمن تصفيات «كان» التي فقد خلالها الفريق فرصه كاملة في التأهل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجويفي يوجه بتسوية ديون اتحاد الكرة للإداريين والمدربين خلال الأسبوع الجاري
الجويفي يوجه بتسوية ديون اتحاد الكرة للإداريين والمدربين خلال ...
منتخب الطائرة الليبي يتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا
منتخب الطائرة الليبي يتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة ...
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام ...
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو ......
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري......
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» ......
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات الكاراتيه
سالمة المعداني تعتلي المرتبة الثانية عالميا في تصنيف لاعبات ......
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا ......
المزيد
الأنوار أول المتأهلين للدوري الممتاز
الأنوار أول المتأهلين للدوري الممتاز...
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم صدارة مجموعته بالبطولة الأفريقية
شاهد.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على الكاميرون ويحسم......
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه غينيا الاستوائية في ختام ......
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل ......
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ......
المزيد