وزير الرياضة يعتمد نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي الظهرة والجمعية العمومية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أصدر وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، اليوم الأحد، قرارًا باعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الظهرة والجمعية العمومية للنادي.

تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية

وأسفرت الانتخابات عن تشكل مجلس الإدارة من تسعة شخصيات برئاسة طارق الشعافي، فيما تشكلت الجمعية العمومية من ثلاث شخصيات برئاسة أنيس العلاقي.

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يذكر أن نادي الظهرة من الأندية المعروفة في الرياضة الليبية، وهو أحد أندية طرابلس، وسبق للفريق الأول لكرة القدم الفوز ببطولة الدوري الليبي الممتاز العام 1985.