أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أندية الدرجة الأولى الليبية خلال بيان نشرته عدم خوضها مرحلة إياب الدوري قبل تلقي باقي قيمة الدعم، التي اتفقت عليها مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي.

وأكدت الأندية في بيانها انتظارها لصرف مبلغ 350 ألف دينار لكل نادٍ، باقي قيمة الدعم المتفق عليها خلال مدة أقصاها 15 مايو المقبل، وإلا فإنهم سيعلنون إلغاء المسابقة وتجميد النشاط الرياضي.

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وأوضحت الأندية أن طلبها جاء نظرًا للصعوبات المالية التي تعاني منها كل الأندية، وقلة الإمكانات والاستثمارات في الأندية، وكذلك الالتزامات الواقعة على الأندية من حيث عقود اللاعبين والمدربين ومصاريف التنقل والمباريات.

الوزارة تعد بتقديم دعم

ووعد وزير الرياضة في وقت سابق بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن دعم الوزارة سيطال جميع المسابقات، وجميع الرياضيين الليبيين، في اجتماعه السابق مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بمقر ديوان الوزارة بطرابلس في فبراير الماضي.

وطالبت أندية الدرجة الأولى بالحصول على نصف الدعم المقدم لأندية الدوري الممتاز، لاستئناف المسابقة وهو ما وفقت عليه الوزارة، إلا أنهم ينتظرون حاليًا القسط الأخير من الدعم لاستئناف النشاط الرياضي في الدرجة الثانية.

بيان أندية الدرجة الأولى الليبية، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)

بيان أندية الدرجة الأولى الليبية، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)

بيان أندية الدرجة الأولى الليبية، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)