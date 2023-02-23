أندية الدرجة الأولى تطلب نصف دعم «الممتاز»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر ممثلو أندية الدوري الليبي بدرجتيه الأولى والثانية بيانا عقب لقائهم مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بديوان عام الوزارة بطرابلس، مطالبين بنصف ما تلقته أندية الدوري الممتاز.

ووجه ممثلو الأندية الشكر إلى وزارة الرياضة على ما قدمته من دعم لها، إلى جانب توفير معدات رياضية وفق إمكاناتها، وعدم ادخارها الجهد لتذليل العقبات أمام الأندية، وفق ما نشرته قناة ليبيا الرياضية.

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وأضاف البيان: «نظرا لما تعانيه أندية الدرجة الأولى والثانية من مصاريف معدات رياضية وكذا عقود لاعبين وتنقلات ومعسكرات داخلية، تأمل أندية الدرجة الأولى والثانية في تلقي الدعم من الوزارة».

الحصول على دعم أسوة بأندية الممتاز

وتابع: «أسوة بأندية الممتاز، نأمل في الحصول على نصف مبلغ الدعم الذي تلقته، حتى نستطيع إكمال الموسم، ولا نضطر لإيقاف النشاط الرياضي».

واختتم البيان: «نخول وزير الرياضة بالتنسيق مع رئيس الحكومة لمقابلة الأندية، والوقوف على مطالبها وتنفيذها».



