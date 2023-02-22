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وزير الرياضة: أبوابنا مشرعة والدعم سيصل الجميع دون استثناء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 07:59 مساء
وزير الرياضة: أبوابنا مشرعة والدعم سيصل الجميع دون استثناء
جانب من اجتماع وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان الوزارة، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أكد وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع الجويفي خلال اجتماعه مع ممثلي أندية الدرجة الأولى بديوان وزارة الرياضة اليوم الأربعاء أن الدعم الذي ستقدمه الوزارة سيصل جميع الأندية وأن أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع.

وقال الجويفي في الاجتماع: «أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الأندية والمنتخبات والاتحادات الرياضية وكل الرياضيين والأبطال البارزين».

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وتابع وزير الرياضة: «الوزارة في طريقها لإتمام إجراءات الدفعة الثانية من الدعم المادي لجميع أندية مسابقة الدرجة الأولى، وستتكفل الوزارة بتسديد مكافآت الحكام طيلة فترة مسابقة الموسم الرياضي 2022 - 2023».

وطمأن عبدالشفيع الجويفي مندوبي وممثلي أندية الدرجة الأولى، مؤكدا أن الوزارة لا تغفل أي ناد أو رياضي، وأن دعمها سيصل الجميع، بما يؤدي إلى رفعة الرياضة الليبية، ويساعدها على المنافسة محليا ودوليا.

واستبشر ممثلو الأندية خيرا عقب الاجتماع، وأثنوا على النتائج التي توصلوا إليها مع وزير الرياضة، وعبروا عن امتنانهم لموقف الجويفي.

المطالبة بالدعم
وطالبت أندية الدرجة الأولى في وقت سابق خلال اجتماع عقدوه في نادي الوحدة بطرابلس بالحصول على دعم مالي أسوة بأندية الدوري الممتاز، التي قدمت لها الحكومة خمسة ملايين دينار ليبي لكل ناد من أندية الدوري الممتاز.

وخلص مندوبي الأندية إلى التوجه لمقر وزارة الرياضة وعقد جلسة عاجلة مع الوزير عبد الشفيع الجويفي وبحث آلية تلقي الدعم.

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