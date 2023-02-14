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دعم حكومي بـ5 ملايين دينار على دفعتين لكل نادٍ لضمان استئناف الدوري الليبي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الثلاثاء 14 فبراير 2023, 06:39 مساء
دعم حكومي بـ5 ملايين دينار على دفعتين لكل نادٍ لضمان استئناف الدوري الليبي
رؤساء وممثلو أندية الدوري الليبي. (صفحة حكومتنا عبر فيسبوك)
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التقى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، ممثلي ورؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد مطالب الأندية بعدم استمرار مشاركتها بالدوري الليبي وخوض مباريات مرحلة الإياب، إلا بعد تلقي وتوفير الدعم المادي المطلوب.

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ووعد رئيس مجلس الوزراء الأندية بتقديم دعم مالي لكل ناد بقيمة خمسة ملايين دينار ليبي، سيجري تقديمها على دفعتين خلال الأيام المقبلة، على أن تعود مباريات الدوري الليبي إلى نشاطها بداية من الجولة الثانية إيابًا خلال الأسبوع المقبل.

كانت مباريات الأسبوع الأول من دور الإياب شهدت انسحاب وغياب ستة أندية عن المشاركة وسط انتظار قرار لجنة تنظيم المسابقات فيما يتعلق باعتماد نتائج مباريات الأسبوع الأول.

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