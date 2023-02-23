وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي أن الاجتماع مع ممثلي أندية الدرجة الأولى، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، آتى ثماره، مشيرا أنه يسعى للالتقاء بممثلي الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، لبحث طلباتهم أيضا.

وأضاف الجويفي في الاجتماع: «لا يمكن مساواة الأندية في الدعم، ممكن أن أندية الدرجة الممتاز أضرت بباقي الدرجات لارتفاع أسعار اللاعبين، والإمكانات المختلفة، لكن المنافسة لديهم أيضا مختلفة، ولديهم ضغوط جماهيرية ومطالب مختلفة ».

- وزير الرياضة: أبوابنا مشرعة والدعم سيصل الجميع دون استثناء​

- أندية الدرجة الأولى تطلب نصف دعم «الممتاز»

وتابع: «تحدثنا مع الرئيس حول أندية الدرجة الأولى خصوصا، وعرضنا معاناتها، نعلم جيدا أنكم تعانون، وسنعمل على تذليل جميع الصعوبات أمامكم، لاستكمال المنافسات بالمسابقة».

«لن نقصر مع الأندية»

وأضاف: «لن نقصر مع أندية الدرجة الأولى، ولا حتى الثانية الغائبة عن اجتماعنا الحالي، ونعلم ظروفكم جيدا، ولن نكون عائقا أمامكم أبدا».

وأصدر ممثلو أندية الدوري الليبي بدرجتيه الأولى والثانية بيانا عقب لقائهم مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بديوان عام الوزارة بطرابلس، مطالبين بنصف مبلغ الدعم الذي تلقته أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.