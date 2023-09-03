أول هاتريك في كلاسيكو الهلال والاتحاد منذ 14 عامًا في 11 دقيقة تحت أنظار مانشيني

القاهرة - بوابة الوسط

فاض كلاسيكو الاتحاد والهلال بكل مواصفات الإثارة والتشويق، مرتقيًا بالكرة السعودية إلى مصاف العالمية، في أمسية أوفت بالوعود الفنية مستحوذة على اهتمام العواصم الكروية.

مُوقعًا، بالحبر الأزرق على أول هاتريك في الكلاسيكو منذ 14 عامًا، وبحضور 24 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات ملعب عبدالله الفيصل في جدة، قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش «الزعيم» إلى فوز على «العميد» 4-3، في جولة خامسة كافأت الهلال بالصدارة، مستغلًا تعثر الأهلي المفاجئ أمام الفتح بخماسية نادرة في الأحساء، حسب «فرانس برس».

- كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

- كلوب يعلن موقف ليفربول من بيع محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

الكلاسيكو يعكس مستوى الدوري السعودي

واقع عبّر عنه أيضًا مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيزوس الذي طبع قبلة على خد سالم الدوسري بعد المباراة، قائلًا «استطعنا أن نعكس في الكلاسيكو أين وصلت كرة القدم هنا. مستوى رائع وعرض جميل من الناديين».

وبعد شوط أول اتحادي (3-1)، تقاسم خلاله الثلاثي البرازيلي رومارينيو، بنزيمة، والمغربي عبدالرزاق حمد الله التألق تهديفًا، انتفض الهلال، محاصرًا خصمه فلجأ الأخير إلى المرتدات.

قمة تحت أنظار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني

تحت أنظار مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، أثمر حصار الهلال لمرمى البرازيلي مارسيلو غروهي عن ثلاثية في 11 دقيقة (60، 65، 71)، كان أثمنها بقدم الـ«تورنيدو» سالم الدوسري، الذي رفع رصيده مع ميتروفيتش وزميلهما البرازيلي مالكوم ومهاجم الفتح فراس بريكان إلى أربعة أهداف، خلف رونالدو (6) وحمد الله وماني (5).