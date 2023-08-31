إقامة بطولة الجامعات للتنس الأرضي على ملاعب المدينة الرياضية الشهر المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يقوم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، واتحاد طلبة جامعة طرابلس، والاتحاد الليبي للتنس حاليًا بالتجهيز لتنظيم بطولة الجامعات الليبية الثانية للتنس الأرضي.

الفائز يمثل ليبيا بالبطولة الأفريقية

ومن المقرر أن تقام بطولة الجامعات الليبية الثانية للتنس على ملاعب المدينة الرياضية طرابلس في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل.

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وقال مصدر بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب إن الفائز بلقب البطولة سيمثل ليبيا في بطولة أفريقيا للجامعات التي ستقام في أوغندا.

يشار إلى أن ليبيا سبق لها التتويج بالميدالية الفضية لبطولة الجامعات الأفريقية للتنس التي استضافتها أوغندا عام 2021.