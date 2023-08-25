حكم الفيديو يغزو ملاعب التنس من بوابة بطولة أميركا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون بطولة أميركا المفتوحة التي ستقام هذا العام، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس التي تستعين بنظام حكم الفيديو، لمساعدة الحكم الرئيسي عند طلب مراجعة بعض اللقطات، وذلك بعد ردود فعل إيجابية على استخدام تلك التقنية في بطولات للمحترفين.

مميزات النظام الجديد

وذكر موقع بطولة أميركا المفتوحة للتنس على الإنترنت، أن نظام حكم الفيديو المساعد سيسمح للاعبين بطلب مراجعة قرارات مثل الارتداد المزدوج للكرة والضربات الخاطئة، وسيوفر زوايا مختلفة للكاميرات للحصول على أفضل مراجعة ممكنة، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف الموقع: «سيرسل حكم الفيديو ومسؤول الفيديو المقطع إلى شاشة على مقعد الحكم الرئيسي، وستكون اللقطات متاحة في شاشات الاستاد أيضًا»، مشيرًا إلى أن الحكم الفيديو سيراجع اللقطات للتحقق من قراره الأصلي بتأكيد القرار أو إلغائه.

وجرب اتحاد اللاعبين المحترفين نظام حكم الفيديو المساعد في منافساته مثل نهائيات الجيل القادم وكأس اتحاد المحترفين في السنوات الأخيرة، وذكر مصدر بالاتحاد أن نتائج التجربة كانت إيجابية على نحو كبير.

ولم يستعِن اتحاد اللاعبات المحترفات بنظام الفيديو حتى الآن، وقال مصدر بالاتحاد إنه لا توجد خطط للجوء إليه حاليًا.

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وأوضح منظمو أميركا المفتوحة للتنس أن اللاعبين وفرقهم يمكنهم طلب مراجعة اللقطات ثلاث مرات في كل مجموعة، وتضاف مرة أخرى في الأشواط الفاصلة، وستكون التقنية متاحة في استادات آرثر آش ولويس أرمسترونغ وغراندستاند والملعبين 17 و5.

ويجري بالفعل استخدام وسائل تكنولوجية لتتبع الكرة ومراقبة الخطوط في بعض بطولات التنس، وربما يعمل نظام حكم الفيديو على تقليل الأخطاء البشرية المحتملة، كما سيساعد النظام في مراقبة سلوك اللاعبين.