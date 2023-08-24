جون إيسنر «ملك الإرسالات الساحقة» يعتزل التنس

القاهرة - بوابة الوسط

قرر نجم التنس الأميركي المخضرم جون إيسنر اعتزال اللعبة عقب بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي التي تنطلق الإثنين المقبل.

أرقام إيسنر القياسية في التنس

وفاز جون إيسنر (38 عاما) بـ16 لقبا خلال مسيرته واحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي، كأفضل مركز في مسيرته، وهو صاحب أعلى معدل من الإرسالات الساحقة في تاريخ التنس، والفائز بأطول مباراة في التاريخ،

ويمتلك 14411 إرسالا ساحقا خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 17 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسجل إيسنر رقما قياسيا بإجمالي 113 إرسالا ساحقا خلال فوزه على الفرنسي نيكولا ماهو في الدور الأول لبطولة ويمبلدون العام 2010، في أطوال مباراة في تاريخ التنس، حيث استمرت 11 ساعة و5 دقائق وامتدت على مدار ثلاثة أيام.

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وكتب إيسنر على تطبيق «إنستغرام»: «يأتي الوقت في مسيرة أي رياضي يقرر فيه الاعتزال، بالنسبة لي حان الوقت الآن، الرحلة لم تخلو من الإنجازات الرائعة».

وقال: «لم أصل لهذا القرار بسهولة، لكني أشعر بأنها الطريقة الصحيحة للرحيل».

وختم حديثه بالقول: «بطولة أميركا المفتوحة ستكون آخر بطولة لي، ولا أرى طريقة أفضل للرحيل من المنافسة في مدينة نيويورك».