تتويج ملكي لأسطورة التنس المعتزل فيدرر بالمقصورة الرئيسية في «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

في أول ظهور له في ويمبلدون كلاعب معتزل، حظي النجم روجيه فيدرر باستقبال ملكي في ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الثلاثاء، حيث كُرم السويسري في المقصورة الملكية، وجلس بجانب أميرة ويلز في الملعب الرئيس.

- بطولة ويمبلدون تحتفي بإنجازات السويسري المعتزل فيدرر.. الثلاثاء

وصلت الأميرة كيت مرتدية سترة خضراء لحضور عرض فيلم قصير يروي مآثر فيدرر في البطولة العشبية، ورافق دخول فيدرر المقصورة تصفيق حار ليتمركز إلى يسار أميرة ويلز التي وضعت حدا للتصفيق اللامتناهي عبر جلوسها، داعية نجم الملاعب السابق للقيام بالمثل، دخلت بعدها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة اللقب لتخوض مواجهتها مع الأميركية شيلبي رودجرز، حسب «فرانس برس».

وابتعد فيدرر (41 عاما) عن كرة المضرب منذ الوداع العاطفي في كأس ليفر في لندن، إلى جانب غريمه وصديقه الإسباني رافايل نادال، لكنه تكرم بشكل مشابه على الملاعب العشبية خلال دورة هاله الألمانية الشهر الماضي.

الأسطوري السويسري أول من يحرز 20 لقبا

أصبح أول لاعب يحرز لقب 20 بطولة كبرى العام 2018 في أستراليا، وهو يحمل الرقم القياسي في ويمبلدون مع ثمانية ألقاب بين 2003 و2017، وقد ينضم إليه هذه السنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الطامح لتحقيق لقبه الرابع والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وتملك الأميركية مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي المطلق في ويمبلدون مع تسعة ألقاب. وتعود المباراة الأخيرة لفيدرر (41 عاما) إلى ربع نهائي ويمبلدون 2021، عندما خسر أمام البولندي هوبرت هوركاتش بثلاث مجموعات آخرها بنتيجة ساحقة 0-6.