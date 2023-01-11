ديوكوفيتش وأنس جابر على رأس اتحاد جديد للاعبي التنس المحترفين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا، اليوم الأربعاء، أنه سيكون برفقة التونسية أنس جابر على رأس اتحاد جديد للاعبي ولاعبات كرة المضرب المحترفين.

وسيشارك ستة لاعبين آخرون في اللجنة التنفيذية للاتحاد الذي لا يسعى لمعارضة الهيئات العالمية الأخرى، ويتمثل هدفه الرئيسي في منح اللاعبين وزنا أكبر في القرارات المتعلقة بالرياضة على المستوى الاحترافي، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأعلن ديوكوفيتش إنشاء هذا الاتحاد على هامش بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020، بعد ترك منصبه كرئيس لمجلس لاعبي «إيه تي بي»، الهيئة التمثيلية الرسمية للاعبي كرة المضرب.

ووفقا لديوكوفيتش، لا يريد الاتحاد المؤسّس حديثًا معارضة الهيئات العالمية الأخرى ولكن لمنح اللاعبين وزنا أكبر في القرارات المتعلقة بالرياضة على المستوى الاحترافي، لا سيما فيما يتعلق بجوائز البطولات المالية.

بمشاركة 6 لاعبين

وسيشارك ستة لاعبين آخرون في اللجنة التنفيذية للاتحاد: الإسبانية باولا بادوسا، البولندي هوبرت هوركاتش، الأميركي جون إيسنر، ومواطنته بيثاني ماتيك-ساندز، الكندي فاسيك بوسبيسيل، والصينية تشينغ سايساي.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أن هذه اللجنة «ستركز على تحسين حقوق اللاعبين وتطوير سوق كرة المضرب».

وفي الأسبوع الماضي، أكد ديوكوفيتش أن الاتحاد فريد من نوعه في اللعبة، واصفا إياه بأنه: «منظمة 100% مخصصة للاعبين».

عدم إدراجنا يجعل الأمر صعبا

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عاما والطامح للفوز باللقب الثاني والعشرين في بطولة أستراليا المفتوحة: «لم يجر قبولنا أو إدراجنا من قبل منظمي بطولات غراند سلام أو اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفات أو اتحاد اللاعبات المحترفات، مما يجعل الأمر صعبا».

وقال: «لكن هذه الجمعية يجب أن تعيش»، مضيفا: «يجب أن تكون موجودة لأن اللاعبين للأسف ليسوا ممثلين بنسبة 100% في عالم كرة المضرب».