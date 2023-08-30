السويحلي يدعم صفوفه بأوكلي والهريش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عززت إدارة نادي السويحلي صفوق فريق كرة القدم الأول، تحضيرا للدوري الليبي الممتاز بالموسم الرياضي الجديد، من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين في مختلف المراكز.

تعاقدات الموسم الجديد في السويحلي

أعلنت إدارة نادي السويحلي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع المهاجم النيجيري جون أوكلي، واللاعب زكريا الهريش من اتحاد العاصمة الجزائري.

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كما تعاقد السويحلي مع المهاجم الإيفواري فوسيني كوليبالي، قادما من نادي الترجي التونسي، إلى جانب التعاقد مع اللاعب المغربي محمد الفقيه، ومحمود والو، والتونسي هيثم العيوني، بالإضافة إلى عدة صفقات محلية، من بينها علي معتوق، وأيضا تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، والتعاقد مع المدرب التونسي صاحب الخبرة لسعد الشابي.