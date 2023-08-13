انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي السويحلي برئاسة إبراهيم الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

عُقِدت اليوم الأحد الجمعية العمومية لنادي السويحلي الرياضي، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد.

تشكيل مجلس إدارة السويحلي

وأعلن نادي السويحلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجمعية العمومية انتخبت مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس إبراهيم علي الدبيبة، وأحمد الصديق الشركسي نائبًا للرئيس.

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وقال نادي السويحلي إن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم: فهيم عيسى بن رمضان، وعمر محمد أبوغدادة، وإبراهيم فخر الدين الكرشيني، ومصطفى أحمد تيكة، وشعبان مفتاح أوهيبة.