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الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 28 أغسطس 2023, 01:41 مساء
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال
مباراة الأهلي بنغازي أمام أنيمبا في نيجيريا بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، 27 أغسطس 2023. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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عادت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي إلى أرض الوطن قادمة من نيجيريا، اليوم الأثنين، بعد الظفر ببطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق أنيمبا النيجيري.

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الأهلي بنغازي صعد إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله مع مضيفه أنيمبا النيجيري دون أهداف في المباراة التي جرت بين الفريقين في إياب الدور التمهيدي، واستفاد الأهلي بنغازي من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في ليبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

الأهلي بنغازي يواجه أسيك أبيدجان الأيفواري
الأهلي بنغازي يمثل ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمفرده، بعد أن فقد الأهلي طرابلس فرصة الصعود والتأهل معه إلى دور الثاني رغم فوزه في مباراة الإياب بهدف دون رد أمام نواذيبو الموريتاني، لسابق الخسارة ذهابا بهدفين.

الأهلي بنغازي سيلتقي في الدور الثاني مع فريق أسيك أبيدجان الأيفواري في الدور الأخير قبل دوري المجموعات.

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