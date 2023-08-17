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المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 12:52 مساء
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
المعتصم بالله المصراتي يحتفل بهدفه خلال المباراة (فيسبوك)
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أسهم المعتصم بالله المصراتي في تأهل فريق سبورتينغ براغا البرتغالي إلى الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفا في مباراة الإياب للدور التمهيد الثالث التي فاز بها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على فريق باتشكا توبولا الصربي.

أول هدف ليبي في دوري أبطال أوروبا
وسجل المعتصم بالله المصراتي الهدف الرابع لفريقه سبورتينغ براغا عندما تلقى تمريرة على حدودة منطقة الجزاء فسدد كرة أرضة سكنت الشباك دون أن يتمكن الحارس من التصدي لها. وبهذا يكون المصراتي قد تمكن من تسجيل أول هدف للاعبي ليبي في دوري أبطال أوروبا.

وبفوزه في لقاء الإياب يكون سبورتينغ براغا قد كرر فوزه على باتشكا توبولا، حيث سبق للفريق البرتغالي أن فاز ذهابا على أرضه بثلاثية نظيفة، وهي المباراة التي تمكن المعتصم بالله المصراتي من صناعة أحد الأهداف الثلاثة.

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وأوقعت القرعة سبورتينغ براغا في مواجهة فريق باناثينايكوس اليوناني في الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويلتقي المصراتي ورفقاؤه بملعبهم مع الفريق اليوناني ذهابا يوم 24 أغسطس الجاري.

ويقدم المعتصم بالله المصراتي أداء مميزا في الملاعب الأوروبية جعله يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية والبرتغالية، بعد أنباء متابعة الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني له.

وقد طلب سيميوني التعاقد مع المعتصم بالله المصراتي، المحترف بصفوف سبورتينغ براغا البرتغالي، ووضعه ضمن أولوياته في الموسم الجديد لدعم صفوف «الروخي بلانكوس».

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو مدريد بدأ في وقت سابق رحلة التفاوض مع المعتصم بالله المصراتي وناديه، حيث يحاول نادي العاصمة الإسبانية التفاوض حول صفقة تقدر بـ20 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي سبورتينغ براغا البرتغالي تنوي الوصول بقيمة بيع اللاعب الليبي إلى 30 مليون يورو.

 

المعتصم بالله المصراتي يسدد الكرة خلال المباراة (فيسبوك)
المعتصم بالله المصراتي يسدد الكرة خلال المباراة (فيسبوك)
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