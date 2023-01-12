المعتصم المصراتي.. «الملك الليبي» يواصل التألق في الأراضي البرتغالية

القاهرة - بوابة الوسط

تغنت الصفحة الرسمية لنادي سبورتينغ براغا البرتغالي بـمتوسط ميدان الفريق الليبي المعتصم بالله المصراتي، بعد الأداء الكبير الذي يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة، إذ يلقبه النادي بـ«الملك الليبي».

ونشرت صفحة النادي بـ«فيسبوك» صورة للنجم الليبي المحترف ضمن صفوف الفريق، وكتبت عليها: « هل ما زال هناك وقت للحديث عما يلعبه هذا السيد؟».

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التأهل لربع النهائي

وحقق «سبورتينغ براغا» الفوز في مباراة الديربي على الغريم فيتوريا دي غيماريش (نادي المعتصم السابق)، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس البرتغال.

وتستمر عطاءات المصراتي المميزة رفقة ناديه البرتغالي، إذ يقدم أداء مميزا كل أسبوع في مباريات فريقه، ليتوج مجهوده مع ناديه، بالوجود ضمن التشكيلة المميزة للاعبي الأسبوع في الدوري، باختيار الاتحاد البرتغالي.

نص منشور الصفحة الرسمية لنادي سبورتينغ براغا البرتغالي بفيسبوك، عن اللاعب الليبي المعتصم المصراتي، 11 يناير 2023. (صفحة نادي براغا بفيسبوك)