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حمدو الهوني ينضم للوداد المغربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 04:29 مساء
حمدو الهوني ينضم للوداد المغربي
حمدو الهوني خلال مشاركته في مباراة سابقة مع الترجي التونسي (ارشيفية: الإنترنت)
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تعاقد اللاعب الدولي حمدو الهوني مع نادي الوداد الرياضي المغربي لموسمين عبر صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الترجي التونسي.

رحلة احترافية مميزة للهوني
سبق للهوني أن خاض تجارب احترافية في ناي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، والفريق الرديف لنادي بنفيكا وتشافيز وسانتا كلارا بالبرتغال، حسبما ذكرت شبكة «هيسبورت» المغربية.

وفي إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد، تعاقد نادي الوداد مع المدرب عادل رمزي، خلفا للبلجيكي سفين فاندنبروك.

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كما تعاقد الوداد مع عدد من اللاعبين، في وقت سابق، بضم الجزائريين إلياس شتي وزكريا دراوي، واستعارة منتصر لحتيمي من طرابزون سبور التركي، والتعاقد مع مهدي مفتاح وأسامة محروس وحمزة الركراكي والشرقي البحري وكريم آيت محمد وهشام آيت برايم، بالإضافة إلى تجديد عقد سيف الدين بوهرة وهشام بوسفيان والعميد يحيى جبران.

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