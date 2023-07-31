التعاون بأجدابيا الوجهة الجديدة للمدرب المصري مصطفى مرعي بعد إنهاء مسيرته الناجحة مع دارنس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اتفقت إدارة نادي التعاون بأجدابيا مع المدرب المصري مصطفى مرعي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الرياضي الجديد.

يأتي هذا بعد فترة عمل ناجحة لمرعي في الدوري الليبي الممتاز مع فريق دارنس خلال الموسم الماضي، محققاً معه نتائج جيدة محتلاً المركز السادس في جدول مسابقة «دورينا».

مساعي إدارة نادي درانس للإبقاء على الجهاز الفني

سبق وكشف نادي دارنس الممثل الوحيد لمدينة درنة بالدوري الممتاز لكرة القدم مساعيه لتجديد تعاقده مع الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مصطفى مرعي، وفقاً لبيان رسمي صدر عن مجلس إدارة النادي.

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كما أكد مجلس إدارة النادي في بيانه الذي نشره بالصفحة الرسميه للنادي بـ«فيسبوك» على تجديد «عقود بعض اللاعبين الذين قدرنا فنياً بأنهم سيكونون عناصر فاعلة في المرحلة المقبلة».

التواصل مع مؤسسات للحفاظ على مكانة «الأنيق»

وأشار البيان إلى «التواصل المستمر مع عدة شركات ومؤسسات خاصة وعامة لتكون حاضنة لـ(لأنيق) وقد تلقينا منهم الوعود بكل الدعم المادي والمعنوي».