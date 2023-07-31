حشاد يشيد باستقبال البعثة الليبية في دورة الألعاب الجامعية بالصين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أشاد رئيس الوفد الليبي المشارك في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية بتشنغدو الصينية طارق حشاد، في تصريح إعلامي تليفزيوني، بالاستقبال الحار للبعثة الليبية وبروعة حفل الافتتاح لهذه الدورة.

وقال حشاج «منذ وصول وفد بلادنا إلى المطار، جرى استقبالهم بحرارة، وابتسامة على وجه كل متطوع».

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وأشار حشاد إلى تجهيز قرية الألعاب الجامعية ببنية تحتية كاملة، وعمل الموظفين المتقن والدقيق، مضيفاً أن حفل الافتتاح للألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو «كان جميلًا جدًا، وكأنه يأخذ الجمهور إلى كوكب آخر».

وأعرب طارق حشاد في كلمته عن شكره لجمهورية الصين الشعبية على حسن ضيافتها للحدث الرياضي الكبير على صعيد منافسات طلبة الجامعات.