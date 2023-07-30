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ابن سعيد يفقد مباراته في جودو عالمية الجامعات بالصين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 30 يوليو 2023, 10:43 صباحا
ابن سعيد يفقد مباراته في جودو عالمية الجامعات بالصين
منافسات سابقة في الجودو بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)
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انطلقت في مدينة تشنغدو الصينية منافسات الجودو بدورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية، ومثّل العرب في منافسات أمس، السبت، ليبيا والجزائر في وزن 60 كجم.

وقد فقد خلالها الليبي مصطفى بن سعيد مباراته أمام الصيني ليو وينزي بالايبون بنتيجة 0-10، بينما جاءت نتائج لاعبي الجزائر في اليوم الأول على النحو التالي: في وزن 60 كجم جاء الجزائري يونس بالعربي سابعا، وفي وزن 66 كجم غادر الجزائري شكيب بوبرتاخ المنافسة من الدور الثاني.

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مغادرة جزائرية مبكرة في منافسات الجودو
وفي السيدات، غادرت المنافسات الجزائريتان جيهان بوبيدي في وزن 48 كجم، وهاجر زايدي في وزن 52 كجم، بعد منافسات الدور الأول، بعد انسحاب الجزائرية ميليسا كشوط من المنافسة في وزن 57 كجم.

نتائج العرب في منافسات الووشو
في منافسات الووشو، كانت نتائج ممثل العرب من الجزائر على النحو التالي: في اختصاص «شانغ كوان» حلت الجزائرية لينا مسعود في المركز الخامس، وفي منافسات الووشو «نان داو» حلت الجزائرية لويزا مولود في الترتيب الثامن.

وفي اختصاص «ترى جيجيان»، حل الجزائري الحسن في الترتيب العاشر، وفي الووشو «شانغ كوان» حل الجزائري هيثم لكباس في الترتيب الرابع عشر.

منافسات جديدة وسط ظهور ليبي لأحمد سليمان
يشهد اليوم الأحد المشاركة الليبية الثانية في منافسات الجودو وزن 81 كجم عبر أحمد سليمان الذي سيواجه الإيراني أحمد زاده. وفي منافسات التايكوندو تخصص «بومزي»، جاء الجزائري شاهين ساكر في الترتيب العاشر. وفي منافسات «بومزى - سيدات»، حلت الجزائرية نوارة القاضي في الترتيب الخامس عشر.

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