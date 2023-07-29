عادل رمزي: مواجهة الوداد والأهلي طرابلس بالبطولة العربية مفصلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب الوداد المغربي عادل رمزي، أن مواجهة فريق الأهلي طرابلس غداً الأحد، في الجولة الثانية من البطولة العربية، مهمة وفاصلة بالنسبة لفريقه.

الوداد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

وقال رمزي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم السبت، للحديث عن مباراة الأهلي طرابلس والوداد: «بعد التعادل في المباراة الأولى أمام السد القطري، علينا أن نحقق نتيجة إيجابية في اللقاء الثاني».

وأضاف مدرب الوداد المغربي: «مباراتنا أمام الأهلي طرابلس غاية في الأهمية، كما أن جميع الأندية تسعى لتحقيق الفوز في الجولة الثانية، وهذا ما يجعل المنافسة أصعب».

وأكد المدير الفني لفريق الوداد إلى أن جميع عناصر فريقه يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم برغم صعوبة المنافسات، وجميع اللاعبين يركزون بشكل كبير على مواجهة الأهلي طرابلس.

وأشار: «نتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى، وسنواجه الأهلي طرابلس بطريقة مغايرة عن مواجهة السد القطري لأن ظروف المباراة الأولى كانت صعبة بسبب الطرد لكن خرجنا منها بأقل الأضرار».

- طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

- نشنوش: الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الوداد في «الديربي» المغاربي

ونوه عادل رمزي بأنه تسلم مسئولية تدريب الوداد المغري حديثا، وهو جديد على عناصر الفريق، بجانب أن هناك بعض الغيابات، لكن في كل حصة تدريبية نبحث عن إيجاد التوازن بين جميع الخطوط.

ويواجه الوداد المغربي نظيره الأهلي طرابلس غداً الأحد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الثالثة عصراً بتوقيت ليبيا.

والتقى الوداد المغربي بالسد القطري في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، كما التقى الأهلي طرابلس مع الهلال السعودي ضمن المجموعة ذاتها، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي أيضا، ليحصل كل فريق من فرق المجموعة على نقطة.