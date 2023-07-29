نشنوش: الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الوداد في «الديربي» المغاربي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي الأهلي طرابلس محمد نشنوش جاهزية الفريق للقاء الوداد المغربي غدا الأحد، في البطولة العربية.

مباراة الهلال منحت الفريق دافعا كبير

وقال نشنوش خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، إن مباراة الأهلي طرابلس أمام الهلال منحت الفريق دافعا كبيرا، خاصة بعد الأداء الجيد أمام فريق كبير مرشح لإحراز لقب البطولة العربية ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، واصفا مباراة الغد بأنها «ديربي» مغاربي يتمنى الفوز به والتأهل للدور القادم.

وأضاف نشنوش بأن الأهلي طرابلس يعتبر كل مبارياته بأنها «نهائي»، والمباراة القادمة أمام الوداد لن تكون سهلة لأنها أمام فريق بطل وفي مباريات «الديربي» المغاربي من الصعب توقع النتيجة.

المشاركة من دون استعداد

وأشار إلى أن الأهلي طرابلس قادم للمشاركة عقب نهاية الدوري الليبي من دون الاستعداد للبطولة العربية نظرا لضيق الوقت، ومع ذلك فقد قدم الفريق أداء كبيرا أمام الهلال الذي يملك لاعبين أوروبيين .

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ووصف نشنوش المباراة الماضية للأهلي طرابلس بأنها كانت ردا على كل من قال أن ممثل ليبيا هو الحلقة الأضعف في البطولة، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها ليبيا هى من أخرت الكرة في ليبيا، لكن في ليبيا نمتلك العزيمة وفي وقت الشدائد يظهر الرجال وهذا الذي حدث المباراة الماضية حين أصر الفريق على الظهور بالمظهر اللائق.