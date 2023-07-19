  • Alwasat News
Atwasat

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 10:11 مساء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف
لقطة مثبتة من فيديو محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد (الإنترنت: الحساب الرسمي لنادي الاتحاد)
alwasat radio

أكد محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد، إن رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني لم يحاول حل المشكلة الرئيسية التي يعد هو السبب الرئيس فيها.

الشلماني حاول إلقاء اللوم على بادي
وقال معتوق إن الشلماني حاول إلقاء اللوم على رئيس لجنة المسابقات فيصل بادي على الرغم من أنه هو من اختاره وبالتالي هو من يتحمل المسئولية عن أي أخطاء يرتكبها بادي.

وأضاف محمود معتوق في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع «فيسبوك»، إن الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف.

وأشار إلى أن ناديي الأهلي طرابلس والاتحاد خاضا العديد من المباريات دون حدوث أي مشكلة، وهناك تنافس رياضي شريف بين الناديين، مشيرا إلى أنه لا يشكك في عبدالحكيم الشلماني كشخص، لكنه يمثل شخصية اعتبارية برئاسته اتحاد الكرة، لكنه أثبت «فشله» عند تسجيل اللاعبين في بداية الموسم لأنه لا يعرف القوانين.

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
- فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

ونوه رئيس نادي الاتحاد بأنه جرى تكليف حكام بإدارة مباريات الاتحاد في دور سداسي التتويج، على الرغم من اعتراض الاتحاد المسبق على هؤلاء الحكام، وتسبب بعض هؤلاء الحكام في «كوارث تحكيمية».

وكشف محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد عن تواصله مع الدكتور عادل الأوجلي قبل مباراة الاتحاد والأهلي، لإبلاغه بأن الاتحاد علم بأن هناك حكم ليبيري سيدير المباراة، وأن النادي يريد حكام أوروبيين بالكامل ولو كان هناك حكم ليبيري في طاقم التحكيم فإن الفريق لن ينزل الملعب.

وعد الشلماني بجلب حكام أوربيين
وأشار إلى أن الاتحاد حصل على وعد بأن الشلماني سيحضر حكام أوروبي من اليونان بالكامل، لكن بعد التواجد في الملعب لمواجهة الأهلي طرابلس وبعدما أصبح الفريق جاهزا للعب، فوجئنا بأن الحكم الذي سيدير المباراة سبق له إدارة مباريات أخرى على الرغم من التعهد بعدم تكرار الحكام، وأضاف أنه تواصل مع الأوجلي الذي نفى علاقته باختيار الحكام، وفي الوقت نفسه كان رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني في الحج.

وأوضح رئيس نادي الاتحاد محمود معتوق أنه تواصل مع رئيس الجنة المسابقات فيصل بادي طالبين تغيير الحكام، فقرر تأجيل المباراة لمدة 72 ساعة، وهو ما دفع فريق الاتحاد للخروج من المباراة بناء على قرار تأجيل المباراة، لكن المفاجأة أن الشلماني وهو في إجازة الحج أصدر قرارا بإيقاف رئيس لجنة المسابقات، وتكليف شخص آخر بدلا من برئاسة اللجنة وهو شاب غير معروف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبي ابن دلة ضمن خماسي عربي مرشح للجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للرماية
الليبي ابن دلة ضمن خماسي عربي مرشح للجنة الرياضيين في الاتحاد ...
احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي (صور)
احتفالية متميزة للاتحاد الليبي لكرة السلة بتتويج الأهلي بنغازي ...
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد ...
صفقات جديدة في الأهلي طرابلس استعدادا للموسم المقبل بعد التتويج بالدوري الـ13 (صور)
صفقات جديدة في الأهلي طرابلس استعدادا للموسم المقبل بعد التتويج ...
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
المزيد
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» ......
الأهلي طرابلس يتعاقد مع أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي
الأهلي طرابلس يتعاقد مع أحمد كراوع مهاجم الأهلي بنغازي...
اللجنة الأولمبية تبحث دعم أنشطة لجنة مكافحة تعاطي المنشطات
اللجنة الأولمبية تبحث دعم أنشطة لجنة مكافحة تعاطي المنشطات...
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق ......
صفقات جديدة في الأهلي طرابلس استعدادا للموسم المقبل بعد التتويج بالدوري الـ13 (صور)
صفقات جديدة في الأهلي طرابلس استعدادا للموسم المقبل بعد ......
المزيد