(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

القاهرة - بوابة الوسط

أكد محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد، إن رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني لم يحاول حل المشكلة الرئيسية التي يعد هو السبب الرئيس فيها.

الشلماني حاول إلقاء اللوم على بادي

وقال معتوق إن الشلماني حاول إلقاء اللوم على رئيس لجنة المسابقات فيصل بادي على الرغم من أنه هو من اختاره وبالتالي هو من يتحمل المسئولية عن أي أخطاء يرتكبها بادي.

وأضاف محمود معتوق في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع «فيسبوك»، إن الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف.

وأشار إلى أن ناديي الأهلي طرابلس والاتحاد خاضا العديد من المباريات دون حدوث أي مشكلة، وهناك تنافس رياضي شريف بين الناديين، مشيرا إلى أنه لا يشكك في عبدالحكيم الشلماني كشخص، لكنه يمثل شخصية اعتبارية برئاسته اتحاد الكرة، لكنه أثبت «فشله» عند تسجيل اللاعبين في بداية الموسم لأنه لا يعرف القوانين.

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ونوه رئيس نادي الاتحاد بأنه جرى تكليف حكام بإدارة مباريات الاتحاد في دور سداسي التتويج، على الرغم من اعتراض الاتحاد المسبق على هؤلاء الحكام، وتسبب بعض هؤلاء الحكام في «كوارث تحكيمية».

وكشف محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد عن تواصله مع الدكتور عادل الأوجلي قبل مباراة الاتحاد والأهلي، لإبلاغه بأن الاتحاد علم بأن هناك حكم ليبيري سيدير المباراة، وأن النادي يريد حكام أوروبيين بالكامل ولو كان هناك حكم ليبيري في طاقم التحكيم فإن الفريق لن ينزل الملعب.

وعد الشلماني بجلب حكام أوربيين

وأشار إلى أن الاتحاد حصل على وعد بأن الشلماني سيحضر حكام أوروبي من اليونان بالكامل، لكن بعد التواجد في الملعب لمواجهة الأهلي طرابلس وبعدما أصبح الفريق جاهزا للعب، فوجئنا بأن الحكم الذي سيدير المباراة سبق له إدارة مباريات أخرى على الرغم من التعهد بعدم تكرار الحكام، وأضاف أنه تواصل مع الأوجلي الذي نفى علاقته باختيار الحكام، وفي الوقت نفسه كان رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني في الحج.

وأوضح رئيس نادي الاتحاد محمود معتوق أنه تواصل مع رئيس الجنة المسابقات فيصل بادي طالبين تغيير الحكام، فقرر تأجيل المباراة لمدة 72 ساعة، وهو ما دفع فريق الاتحاد للخروج من المباراة بناء على قرار تأجيل المباراة، لكن المفاجأة أن الشلماني وهو في إجازة الحج أصدر قرارا بإيقاف رئيس لجنة المسابقات، وتكليف شخص آخر بدلا من برئاسة اللجنة وهو شاب غير معروف.