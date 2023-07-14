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الجزائر تواصل تصدر دورة الألعاب العربية.. وليبيا في المركز الـ15

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 14 يوليو 2023, 04:07 مساء
الجزائر تواصل تصدر دورة الألعاب العربية.. وليبيا في المركز الـ15
رتاج السائح تحمل الميدالية الفضية (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
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واصلت الجزائر المستضيفة دورة الألعاب الرياضية العربية هيمنتها على جدول ميداليات الدورة بفارق كبير عن كل ملاحقيها في جدول الميداليات.

موقف ليبيا في دورة الألعاب العربية
تمكنت الجزائر من حصد 233 ميدالية متنوعة احتلت بها صدارة جدول ميداليات دورة الألعاب العربية، متفوقة بفارق كبير عن ملاحقتها تونس المتوجة بـ109 ميداليات، بينما جاءت البعثة الليبية في المركز الخامس عشر برصيد تسع ميداليات متنوعة.

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وهذا جدول الميداليات عقب منافسات أمس الخميس في دورة الألعاب العربية:
1- الجزائر 99 ذهب 68 فضة 66 برونز المجموع 233 ميدالية
2- تونس 20 ذهب 42 فضة 47 برونز المجموع 109
3- المغرب 20 ذهب 35 فضة 22 برونز المجموع 77
4- الأردن 16 ذهب 15 فضة 24 برونز المجموع 55
5- البحرين ذهب 16 فضة 11 برونز 10 المجموع 37
6- سورية ذهب 12 فضة 14 برونز 23 المجموع 49
7- قطر ذهب 8 فضة 2 برونز 9 المجموع 19
8- مصر ذهب 8 فضة 1 المجموع 9
9- العراق ذهب 6 فضة 15 برونز 19 المجموع 40
10- السعودية ذهب 4 فضة 8 برونز 23 المجموع 35
11- فلسطين ذهب 4 فضة 3 برونز 8 المجموع 15
12- الإمارات ذهب 4 فضة 3 برونز 8 المجموع 15
13- عمان ذهب 3 فضة 1 برونز 4 المجموع 8
14- الكويت ذهب 2 فضة 4 برونز 5 المجموع 11
15- ليبيا ذهب 2 فضة 3 برونز 4 المجموع 9
16- موريتانيا 1 فضة
17- اليمن 2 برونز.

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