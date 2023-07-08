النصر يفوز على الاتحاد 74 – 71 في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق النصر فوزه الثاني على التوالي في مشواره في دور رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، بتغلبه على الاتحاد 74 – 71، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في القاعة الكبرى بطرابلس.

سلة النصر تتفوق من البداية

افتتح النصر المباراة بالتفوق في نتيجة الربع الأول على الاتحاد بفارق نقطتين، فانتهى الربع الأول بنتيجة 18 – 16، إلا أن الاتحاد تمكن من تقليص الفارق مع النصر في الربع الثاني الذي انتهى لصالحه بنتيجة 17 – 16، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم النصر بنتيجة 34 – 33 لصالح النصر.

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وفي الصنف الثاني من المباراة ظل الفارق على ما هو عليه بانتهاء الربع الثالث بتعادل الفريقين بنتيجة 18 – 18، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم النصر 52 – 51، ليتأجل حسم النتيجة إلى الربع الرابع الأخير الذي انتهى بنتيجة 22 – 20 لصالح النصر، وتصبح النتيجة الإجمالية فوز النصر 74 – 71.

يذكر أن النصر تمكن خلال مباراته الأولى في دور رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، من الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي بفارق ست نقاط، حيث تغلب عليه 72 - 66.

وفي إطار دور رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، تقام اليوم السبت، مباراة أخرى بين فريقي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في الثامنة مساء، في القاعة الكبرى بطرابلس.

