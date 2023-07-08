شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

استهل فريق النصر مشواره في دور رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي بفارق ست نقاط، حيث تغلب عليه 72 - 66، وذلك في مباراتهما التي أقيمت في قاعة طرابلس الكبرى.

البداية لمصلحة سلة الأهلي بنغازي

بداية المباراة كانت للأهلي بنغازي، الذي أنهى الفترة الأولى لمصلحته 21 - 17، متقدما بفارق سلتين فقط.

وخلال الفترة الثانية، نجح النصر في استعادة توازنه، منهيا هذه الفترة بالتفوق على الأهلي بنغازي 11 – 10، لتكون محصلة الشوط الأول لمصلحة الأهلي بنغازي 31 – 28.

سلة النصر يقلب الموازين

الأهلي بنغازي عاد من جديد، ليكسب التفوق في الفترة الثالثة، وتقدم على سلة النصر، محققا خلالها الانتصار بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 18 - 15. غير أن الفترة الرابعة والأخيرة من «ديربي» النصر والأهلي بنغازي شهدت تمكن النصر من قلّب الموازين لمصلحته، والظفر بنتيجة الفترة بفارق كبير وصل إلى 12 نقطة، بواقع 29 - 17، لتنتهي المباراة بفوز سلة النصر على الأهلي بنغازي 72 - 66.

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وقد شهد هذا «الديربي» تألق لاعب الأهلي الأميركي كيندال ديكس الذي سجل 35 نقطة، يليه محترف النصر البوسني علم الدين كيكانوفيقش بتسجيله 27 نقطة، ثم محترف النصر الأميركي كاروين روش بتسجيله 25 نقطة، قبل لاعب الأهلي إدريس زيو الذي سجل 14 نقطة.